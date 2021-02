Tenía tinte insuficiente para el rosa

Bajo la descripción "Voilà" mostró su larga cabellera rosa con tonos rojizos que inmediatamente hizo recordar a sus seguidores el look que tenía en sus inicios, pero, al teñirse el cabello sola no tuvo los resultados que esperaba.

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de Instagram, Shakira compartió una fotografía en la que apareció con su nuevo cambio de look.

La intérprete de "Girl Like Me" dio a entender en un video que el tono no le quedó como realmente lo quería, pues tras terminarse el tinte rosa, lo mezcló con uno más oscuro, dejándole un tono rojizo.

"La idea era que quedara rosa, pero como se me acabó el rosa, tuve que mezclarlo con otro producto que tenía ahí... que era un poco más intenso", dijo la cantante mientras sonaba de fondo la canción en la que colaboró con los Black Eyed Peas.

Sin embargo sus seguidores no han dejado de elogiarla con comentarios en los que manifiestan cuánto la admiran.