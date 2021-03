Tengo una opinión positiva de Manlio: Ricardo Monreal

Abierta una investigación a Manlio Fabio Beltrones, a su esposa y a su hija la senadora Sylvana Beltrones, el senador morenista Ricardo Monreal arropó al político sonorense y ex líder nacional del PRI.



"No me voy a convertir en juez o o en Ministerio Público. Tengo una opinión positiva de Manlio Fabio. Fui compañero de él en el Senado y en la Cámara de Diputados y no cambiará. Y si hay algún elemento de la Fiscalía que determine un grado de responsabilidad, seguramente él lo aclarará y se someterá a la propia indagatoria", planteó.