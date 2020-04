Tengo otro plan para enfrentar crisis por el Covid-19: AMLO

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este domingo va a presentar un plan económico, pero no será ortodoxo, no va a ser más de lo mismo, porque esto ya cambió y lo recurrente en sexenios anteriores era que ante una crisis, siempre venía un plan con la contratación de deuda.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que ya se rompió el molde neoliberal y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

"Nada de que el llamado a la unidad y el plan para enfrentar la crisis y el apretarse el cinturón, que el pueblo se apriete el cinturón, y ni modo, es un trago amargo pero va a pasar, tú aguanta, mientras unos cuantos se enriquecían con el sufrimiento de la mayoría de la gente, ¡no!, nada de eso", dijo.

Dijo que sabe que están desconcertados, pues muchos preguntan: "¿Dónde está el Presidente?, ¿Dónde está el plan?, el gobierno no reacciona".

Y agregó: "No, claro que reaccionamos, si estamos reaccionando, entre otras cosas, aguantando toda la envestida de la oposición ambiciosa. Imagínense que a la primera que me presentan un proyecto: ´sí como, no´, para que me aplaudan, te lo apruebo", dijo López Obrador.

Recordó que el pasado jueves tuvo una reunión con los representantes de los empresarios y ahí les dijo que se van a hacer otras cosas, y les adelantó que no descarta el plan que le llevaron los integrantes de la iniciativa privada, pero él tiene otra manera de enfrentar esta crisis y está seguro que va a funcionar.

"Ahora tuve una reunión con los representantes de los empresarios y eso les explique, vamos a otra cosa. Y lo entendieron, dije: "no descarto lo que me están planteando, déjenlo ahí, vamos viéndolo, fue muy buena reunión, pero les dije: "nosotros tenemos ya una manera de enfrentar esto, y estamos seguros de que va a funcionar y no descartamos todo lo demás", explicó.

PACTO NACIONAL

Sobre el llamado a un pacto nacional que un grupo de políticos y expertos hicieron para enfrentar la crisis, López Obrador dijo que la unidad se está dando en todo el pueblo y son muy pocos los que no apoyan.

"Pero la mayoría del pueblo de México está ayudando, he tenido reuniones con empresarios, con profesionales, desde luego con la gente y me están expresando su apoyo y solidaridad, vamos bien en ese sentido. Hay una gran respaldo del pueblo de México, un gran apoyo del pueblo de México y esto se expresa en el que están siguiendo todas las medidas y recomendaciones", dijo.

Aunque recordó que existen, quienes apuestan a que nos vaya mal, aunque ellos digan que no y acusó que "tienen un discursito muy demagogo y demagógico, diciendo, no sé si lo han escuchado, algunos lo dicen de manera sincera, otros: ´queremos que le vaya bien al Presidente porque si le van bien al Presidente le va bien a México´".

Pero pidió hechos y no palabras, como cuando faltaba alcohol y algunos empresarios ayudaron y se resolvió, "no los que están pidiendo: Los que están pidiendo que se van a tener que destinar fondos para el rescate económico, pues eso no. O los que están queriendo ahora vender y hacer su agosto, vender equipos o lo que sea, pues eso no. Entonces afortunadamente el pueblo está ayudando mucho, y de todas las clases sociales".

Reconoció que el mayor apoyo que tiene es el de los pobres, pero también en las clases medias están ayudando, profesionales.