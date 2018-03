"Tengo mi conciencia tranquila", responde AMLO a Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el aspirante a la candidatura presidencial por la coalición PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, calificó a su opositor de Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, como un fantasma fiscal, este último respondió que tiene su conciencia tranquila y está al corriente del pago de sus impuestos.

Previo a una reunión con empresarios en Tijuana, Baja California, el tabasqueño ofreció una rueda de prensa en la que se dijo una persona políticamente expuesta y, por tal motivo, se conoce todos los bienes que tiene y cómo los ha conseguido.

"Dice Meade que yo soy un fantasma fiscal, pero tengo mi conciencia tranquila. Si no pagara impuestos, imagínense lo que estarían sacando, porque ellos tienen toda la información, yo he sido investigado por años, lo he dicho en muchas ocasiones, revisan hasta la basura de mi casa.

"Estoy catalogado como persona políticamente expuesta, así se le llama. Y tienen ellos un sistema de espionaje, que no de inteligencia, financiera, entonces saben perfectamente qué bienes tengo, cómo pago mis impuestos, todo absolutamente", expresó.

López Obrador advirtió que el "pleito" entre José Antonio Meade y el aspirante a la candidatura presidencial por la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, podría desestabilizar al país con una crisis financiera.

"Por la irresponsabilidad de estos grupos hay crisis financiera, nos están amenazando con que van a cobrar aranceles al acero, al aluminio, que se está casi declarando una guerra comercial, que afecta a todo el mundo y a México, desafortunadamente ojalá y lo piense el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que ya no siga afectando a nuestro país con indirectas.

"Estamos en medio de eso, de una posible guerra comercial, y ahora éstos por sus ambiciones, porque son unos ambiciosillos vulgares, están provocando una confrontación y que haya inestabilidad en el país", indicó.

Sostuvo que la investigación de lavado de dinero, donde se le ha vinculado a Ricardo Anaya es un caso de "corrupción, manipulación y circo.

En ese sentido, llamó a Meade y A Anaya a que resuelvan sus diferencias con urbanidad, sin dañarse y sin desestabilizar al país.

"Tienen problemas en la cúpula del poder, se están peleando los de la mafia del poder, es muy preocupante lo que está sucediendo porque es un pleito de mafia. Y no es cualquier mafia, es la mafia del poder en México, entonces sí debe ser motivo de preocupación, y exigirles que se serenen, que se tranquilicen, que resuelvan sus diferencias con urbanidad, que no le hagan daño al país", expresó.