´TENGO LA MEJOR GENERACIÓN´

Ekaterimburgo, Rusia

Juan Carlos Osorio no está sorprendido de lo que ha conseguido el equipo nacional mexicano en el Mundial de Rusia. "Cuando llegamos a Rusia, el único cuestionado era yo, la Selección no... Este equipo es una gran Selección, tenemos grandes jugadores, para muchos conocedores de la historia del futbol mexicano tal vez es la mejor generación, así que no me sorprende lo logrado hasta ahora".

Lo hecho en los dos primeros juegos, se debe a que "se es capaz de construir en el coraje de jugar y disputar cada pelota. Contra Alemania se tuvo el coraje moral; y con Corea el coraje para aguantar el rigor que presentó el rival. Ahora tenemos una gran oportunidad de competir ante una selección de primer nivel como Suecia y esperamos hacer un gran partido".

El estratega colombiano condecora a sus jugadores "como futbolistas valientes", y garantiza de ellos que asumirán la misma responsabilidad y respeto ante Suecia, que como se plantaron ante Alemania en el arranque de la Copa del Mundo.

Fue puntual el técnico del combinado mexicano: "Respetamos a Suecia tanto como respetamos a Alemania. Y ya mañana (hoy) verán cuál será la estrategia contemplada para este partido y tratar de ganarlo".

Osorio subrayó que no serán Suecia y su desesperación y urgencia por ganar el partido los factores que determinen la estrategia ni condiciones de la alineación de la selección mexicana.

"Una de las virtudes más sobresalientes del jugador mexicano es que siempre tienen la valentía de salir a jugar y de salir a buscar los tres puntos. No es un factor importante (como la desesperación de Suecia) lo que defina la manera nuestra de jugar. Vamos a tratar de ganar a través del juego, tener un muy buen partido y dentro de ese rendimiento, ojalá podamos lograr el resultado que todos queremos", añadió Osorio.

El entrenador del Tri dijo que confía en el mismo compromiso que sus jugadores han mostrado en sus dos primeros partidos en la Copa del Mundo.

"Contra Alemania se tuvo el coraje para jugar contra el campeón del mundo. Contra Corea del Sur se tuvo el coraje para enfrentar la vehemencia, la intensidad y la pasión con la que jugó. Esperamos ante Suecia dar un paso más, y demostrar que el futbol mexicano puede figurar en escenarios importantes", puntualizó

Antonio Carbajal, quien disputó 11 encuentros a lo largo de cinco Copas del Mundo, admitió 21 goles y sólo logró dejar en cero su portería una vez, cuando en el Mundial de Inglaterra 1966, México empató 0-0 ante Uruguay.