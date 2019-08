``Tenemos una deuda con los deportistas, aceptó AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13

Al abanderar a la delegación de 184 deportistas que viajarán los VI Juegos Parapanamericanos en Lima, Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el gobierno está sin ganar medalla porque les ha fallado a los deportistas, quienes no han tenido el apoyo suficiente de la administración federal.

"Hasta el último sitio, hasta el último lugar, sin que gane medalla, el gobierno, en cuanto al apoyo al deporte, tenemos una deuda con los deportistas y con el pueblo de México".

"No han tenido el apoyo suficiente del gobierno, por eso tenemos que reconocer y felicitar antes que a nadie o a cualquier institución a las familias de ustedes", dijo.

Ante esto, el presidente sostuvo que quiere empezar a ponerse al corriente con los deportistas y por eso anunció que dará becas a los atletas paralímpicos, semejantes a las que dio a los que compitieron en los Panamericanos y que rompieron récord de más medallas obtenidas en la historia de México.

"Queremos empezar a ponernos al corriente de ayudar también que el gobierno esté al servicio del pueblo, de todas las causas justas y de todo lo que signifique el deporte", indicó.

En ese sentido, los 184 deportistas paralímpicos que participen en Lima recibirán 20 mil pesos mensuales durante un año, pero los que ganen medalla de oro recibirán 40 mil, los que ganen plata 35 mil y 25 mil para los que obtengan bronce.

"Ustedes van a hacer lo mismo, van a representar con mucho profesionalismo y dignidad a México en Perú, es admirable lo que hacen los deportistas mexicanos, porque no han tenido el apoyo suficiente del gobierno, por eso tenemos que reconocer y felicitar antes que a nadie o a cualquier institución a las familias de ustedes, esa es la institución que más apoya al deporte de México", indicó.

El Jefe del Ejecutivo Federal aclaró que los apoyos serán directos porque "somos mayores de edad, responsables, y no tenemos por qué ser tutelados, más cuando se trata de beneficios".