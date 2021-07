´¡Tenemos miedo!´

El movimiento fue organizado por miembros de diversas asociaciones y grupos civiles a una semana de la incursión de un comando armado a bordo de tres camionetas y que abrió fuego contra la población en un ataque directo donde 15 civiles inocentes fueron masacrados.

"Estamos hartos, cansados de salir a la calle con miedo, de no saber si regresaremos a casa, lo que hoy se hace es para que nos volteen a ver, porque ya no soportamos más, es urgente restablecer el orden, tenemos familias, metas, sueños que queremos cumplir", dijo Gustavo Azuara, uno de los participantes.

CUNDE EL TEMOR

El temor de salir de casa y ser víctima de un acto violento se comenzó a evidenciar en Reynosa durante toda la semana, ya que la población, implementó un "toque de queda" después de las 17:00 horas, que implicó el cierre de comercios, supermercados, tiendas de establecimiento y restaurantes.

Por ello en la marcha, custodiada fuertemente por fuerzas de seguridad, el contingente hizo alusión al virtual estado de sitio.

"Cómo es posible que una ciudad que se dice líder en empleos, en economía, tenga que pasar por algo así, yo vine a marchar porque soy familiar de una persona desaparecida, no sé nada de mi hijo desde enero de este año, a él se lo llevaron estando en casa, no soy la única que siente coraje, impotencia y rabia, no voy a descansar hasta saber dónde está", mencionó Carmela González.

Durante la caminata sobresalían los gritos: ´´¡Nos están matando, señor Presidente!´´, ´´¡Basta!, ¡Presidente López Obrador, escúchanos!´´, ´´¡Quiero caminar tranquilo!´´, ´´¡No mas miedo, no más inseguridad!´´, entre otros.

Alrededor de las 11:30 horas los manifestantes llegaron a la plaza principal de Reynosa, posicionándose frente a la presidencia hicieron el llamado: "No estamos exigiendo nada extraordinario, pedimos lo más básico que requiere una persona para vivir, y es paz, ese sentimiento de que regresaremos con bien a casa para estar con nuestros hijos, que no moriremos por ir a la tienda, o por estar caminando". Se escuchaba.

VÍCTIMAS DIRECTAS

Dentro de las principales causas para que este movimiento por la paz y en contra de la violencia se desarrollara, están los hechos del pasado 19 de junio, en donde varios ciudadanos ajenos a grupos delictivos perdieron la vida en los alrededores de la colonia Almaguer.

Por ello, ayer familiares directos expresaron: "Mi hermano no murió por balas perdidas, fueron disparos hacia él, ha sido una semana muy difícil, de dolor, de llanto, pero si estamos aquí alzando la voz es porque no permitiremos que existan más ataques a la población trabajadora, que todos los días se gana la vida de forma digna, exigimos que todo lo ocurrido no quede impune", refirió Joel Evaristo Recio familiar de un taxista que falleció en el ataque del 19 de junio.

Los globos blancos con los que partió la manifestación fueron soltados en la plaza principal, como un acto de esperanza, en medio del caos.