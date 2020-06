Eduardo Rafael Chávez Uresti, apoderado legal del Gremio Unido de Choferes (GUCH) lo sintetiza con una frase lapidaria: "Tenemos el pie en el pescuezo", no hay modo de aguantar aún más la reducción en el servicio y las pérdidas económicas, advirtió.



La extensión al 15 de julio de la cuarentena en Tamaulipas por causa de la pandemia de coronavirus o Covid-19, impacta lesivamente también a los concesionarios del transporte público en Reynosa.

En entrevista exclusiva para EL MAÑANA, revela que en los últimos dos meses por causa de la emergencia sanitaria el 55% del parque vehicular estimado en 2 mil 100 unidades ha dejado de circular por incosteabilidad económica.

Es decir, menos de mil camiones circulan en la ciudad dando servicio a una ciudad de poco más de un millón de habitantes.

Y añade: "El gobierno federal no ha ofrecido ningún programa de rescate u apoyo económico para el transporte urbano en las ciudades, el gobierno estatal no cuenta con recursos económicos, pero igual controla lo referente a las tarifas, tenemos un año esperando respuesta a una solicitud de incremento a la tarifa que no han sido ajustada en 5 años", dijo.

Chávez Uresti, declara en tono preocupado que han sido tiempos difíciles para los concesionarios del transporte público, en la víspera del anuncio de decreto del Estado que amplía la Cuarentena, había esperanzas de reactivarse la economía a partir del 1 de junio, pero ello no ocurrirá.

"Nos han informado que se mantendrá la NO circulación los domingos, esto nos impacta negativamente, tal vez podamos cumplir una semana, pero después no sabremos que pasara, tenemos el pie en el pescuezo y parece que estamos solos", concluyó.