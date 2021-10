"Tenemos años sin dar resultados en Chivas"

"Como equipo hemos quedado a deber, no hemos estado a la altura, sabemos que hemos sido irregulares y depende de nosotros en estos últimos cuatro partidos que tenemos, enderezar el mal inicio de torneo que tuvimos".

"La realidad es que tenemos muchos años no convenciendo, no dando los resultados esperados para una afición grande y exigente como la de Chivas. Fui aficionado, también me molestaba cuando los resultados no llegaban, cuando el equipo no llegaba. Con el trabajo y resultados, nos ganaremos la confianza de la afición".

El equipo tiene claro la exigencia pero los resultados esperados, así como el futbol, tampoco llegan y pasan las jornadas, cambios de técnicos y proyectos, pero no se ve cómo levantarán y aquellos tiempos en los que la playera imponía respeto, ya están quedando atrás.

"Tendríamos que, por ser el equipo que somos, debemos demostrarlo porque no solamente con el escudo vamos a ganar y nuestras aspiraciones es estar en los primeros cuatro lugares, por una u otra cosa no hemos estado en esa posición, hemos estado del cinco al 10, del cinco al nueve y la importancia del encuentro es esa, sumar de tres para meternos en una posición que buscamos. No será fácil pero es una semana crucial, iniciamos con el pie derecho y esperamos ganar".

El cotejo de esta fecha 14 es ante Xolos, rival que admite Molina, no por ser el último de la tabla general será fácil, de hecho aseguró que hay otros factores que entran y hacen al local más fuerte, como el tipo de cancha en la cual se juega en Tijuana.

"Es verdad que Xolos no ha tenido un torneo bueno, son el último lugar de la tabla general, pero eso no los hace para nada fácil, porque cuando estás en esas condiciones en la tabla, los hace más peligrosos porque no tienen nada que perder y saben que ganando dan un golpe de autoridad, más porque es Chivas, sabemos a lo que nos enfrentamos en una cancha complicada, estarán con su gente pero nosotros tenemos la necesidad de ganar los tres puntos".