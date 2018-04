Tendré un gobierno valiente que enfrentará al crimen, dice Zavala

Con un fuerte dispositivo de seguridad— integrado por 15 patrullas y camionetas artilladas de la Policía Federal— la candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, visitó la fachada de las instalaciones de Coca-Cola en este municipio, mismas que fueron cerradas la semana pasada debido a las extorsiones por parte del crimen organizado.

En un mensaje que dio al bajar de su autobús, Margarita Zavala recordó que hace unos días la empresa Femsa-Coca-Cola decidió suspender sus operaciones indefinidamente en esta planta de Ciudad Altamirano, y esto fue, dijo, por la impunidad y la falta de Estado de derecho.

Agregó que esto no sólo pasa en Guerrero, sino en todo México, y por eso se comprometió a conformar un gobierno valiente que enfrente a los delincuentes, al crimen, que no dé amnistía y no sea su cómplice, sino que los lleve ante la justicia.

“Propongo desde aquí, desde un lugar que puede ser cualquier parte de México, desde un lugar que se siente abandonado por su Estado, propongo profesionalizar y duplicar la Policía Federal, fortalecer en cascada las policías estatales y municipales. Yo tendré la mejor Policía Federal, la mejor capacitada, la más confiable, la más valiente, la más eficaz”, señaló.