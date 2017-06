Tendrá Uber directora en su consejo

La inclusión de un miembro independiente en el consejo responde a una recomendación resultante de una amplia investigación encargada por Uber y llevada a cabo por el ex fiscal general de Estados Unidos Eric Holder, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque se trata de planes privados.



La junta se reunió el domingo en Los Ángeles para comenzar a votar sobre temas destacados en el informe de Holder y por una investigación independiente por otro bufete de abogados. Los temas en la orden del día incluyeron una posible ausencia del máximo responsable, Travis Kalanick, y el futuro del director de negocios, Emil Michael, según informó Bloomberg.



Martello aporta experiencia en la gestión de crecimiento de plantillas. Fue vicepresidenta ejecutiva de comercio electrónico mundial en Wal-Mart Stores Inc. En Nestlé, ocupó el cargo de directora financiera antes de convertirse en jefa de Asia, Oceanía y África subsahariana para el gigante de la alimentación. También es directora de Alibaba Group Holding Ltd. y del comité de auditoría.



Es probable que el poder de Martello en Uber quede limitado porque gran parte del consejo está controlado por el máximo responsable y sus dos antiguos compañeros. No está claro si su nombramiento quedó finalizado en la reunión del domingo.