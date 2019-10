Tendrán en noviembre dictamen de accidente de Alonso

Cd. de México.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que el informe final sobre el accidente aéreo en el que murieron la ex Gobernadora Martha Érika Alonso y el ex senador Rafael Moreno Valle se publicará en noviembre.

"No nos han dicho cuánto tomará el informe final, pero será a fin de este mes. Creemos que en noviembre tendremos la definición final de las causas que motivaron el accidente", señaló en conferencia con el Presidente López Obrador.



Indicó que, tras las reuniones de los expertos internacionales que realizaron las inspecciones a la aeronave, el 25 de octubre se publicará un informe de hechos.





"Nos informan que la publicación detallada, que va a ser un documento muy importante que no se ha dado en ningún caso de ningún accidente previo, la publicación del informe de hechos, la relación de hechos, estará lista el 25 de este mes.



A partir de eso con esa información, con toda esa información de las bitácoras, los antecedentes, de tripulación, con los elementos que se tomaron en tierra después del accidente se reunirá el grupo para publicar el informe final", refirió.



El funcionario reconoció que, tras la decisión de que colaboraran distintas instituciones especializadas nacionales e internacionales, las investigaciones tomaron más tiempo.



"Se decidió que todas las inspecciones, tanto de las turbinas en Canadá, como del helicóptero y sus partes en Italia, como de la electrónica (...) en Estados Unidos, se hicieran todas las pruebas con todos los participantes reunidos para que no hubiera nadie que no estuviera al tanto de las pruebas, esto llevó a un retraso, a una toma de mayor tiempo", señaló.