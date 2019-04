Tendrán condones para quien los pida. Serán dos millones para turistas

Jamás por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas se buscará incitar a los adolescentes a que tengan una relación sexual . Alejandro García Barrientos, subsecretario de Salud

Cd. Victoria, Tam.- Durante el período vacacional de Semana Mayor se contará con un stock de dos millones de preservativos en los centros dey módulos en los principales centros turísticos de Tamaulipas, pero su entrega se hará solamente a petición de los interesados, con lo cual se busca disminuir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, sin fomentar las relaciones sexuales.

"No estamos invitando al uso del preservativo o al hecho de tener o no una relación sexual, nosotros solamente lo tenemos disponible en módulos de atención médica para que si alguien acude lo tenga disponible y no corra un riesgo sanitario al momento de tener una relación sexual", mencionó el subsecretario de Promoción de la Salud, Alejandro García Barrientos.

"Hemos venido trabajando con los adolescentes para tratar de contener el número de embarazos en niñas entre 10 y 14 años y por supuesto en las adolescentes de entre 15 y 19 años".

Durante el 2018 Tamaulipas se mantuvo en la media nacional en cuanto al contagio de ETS, en ese lapso fueron atendidos dos mil 989 pacientes infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Tampico es el municipio que encabeza con mil 210 contagios, le sigue Reynosa con 757, Victoria con 401, Matamoros con 336 y Nuevo Laredo con 285; el funcionario estatal destacó que próximamente será inaugurado un nuevo

Capasits en la ciudad de Tampico para la atención de pacientes con VIH/SIDA, así como se cuenta con retrovirales para atender a la población infectada.

"Pero lo más importante es que tenemos que prevenir, tenemos que tener el insumo necesario y yo respeto las observaciones y trataremos, pero jamás por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas se buscará incitar a los adolescentes a que tengan una relación sexual", recalcó el doctor García Barrientos. "Si no se tuvieran las medidas preventivas como el uso de preservativos sí se observaría un incremento".

Finalmente mencionó que no se cuenta con una estadística entorno a la incidencia de enfermedades de transmisión sexual tras el período vacacional de Semana Santa, pero reiteró que en general la incidencia se mantiene estable durante todo el año.