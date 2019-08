Tendrán candados obras hospitalarias

Cd. de México.

Para evitar retrasos en la construcción de hospitales y obras inconclusas, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) estableció que ningún proyecto puede tardar más de 2 años en construirse y tendrá opción a una sola ampliación.



"En la Sesión Ordinaria del Segundo Trimestre se cambiaron las reglas, precisamente, para establecer más candados que garanticen que no vuelva a haber este botadero de obras públicas en salud como el que nos encontramos", dijo Ivonne Cisneros, titular de la Comisión.



La funcionaria sostuvo que antes no había un límite en el tiempo de construcción de un hospital y sucedía que una obra podía estar autorizada desde hace muchos años y seguir inconclusa.



La Ssa ha reportado que actualmente existen 326 obras de salud inconclusas en el País, y de ese total 166 están en proceso de construcción y sólo 13 están en categoría de "inaugurables", por llevar más de 80 por ciento de avance.



Además, existen al menos 160 hospitales o unidades médicas abandonados, cuya inversión se realizó en algunos casos desde hace 15 años y ya no se terminarán por considerarlos inviables e incluso riesgosos.



"En Michoacán hay dos hospitales que fueron autorizados prácticamente desde hace 10 años y entonces, ciertamente, el Gobierno del Estado actual los está retomando, personalmente ya los visité, la obra va en avance, pero imagínate: 10 años para construirlos".



Otro caso que señaló Cisneros fue en Nuevo León, donde no sólo se retrasó la obra sino que se construyó en terrenos inadecuados.



"Es muy extraño que se haga en un terreno donde la obra se te va a incrementar muchísimo por todos los procesos de cimentación que tienes que hacer, porque el terreno no es el óptimo.



"No ha habido una planeación adecuada de la infraestructura. Hoy se está retomando y ya hay un responsable que se encargará de la operatividad, de tal manera que este tipo de cosas no vuelvan a suceder", sostuvo.



Recuperan 64 millones

De hecho, la CNPSS, que opera el Seguro Popular, liberó 64 millones de pesos que habían sido destinados desde 2007 a 80 proyectos de obras hospitalarias y equipamiento médico, pero que no fueron comprobados por los estados.



El dinero estaba etiquetado para que las entidades invirtieran en infraestructura médica, pero los hospitales quedaron abandonados, a medias o costaron menos sin comprobar los remanentes, explicó Ivonne Cisneros, titular de la comisión.



"Son proyectos que no fueron concluidos, otros que los habían medio concluido pero no cumplieron lo que habían dicho o pueden ser hasta ahorros. Tenemos proyectos que desde 2007 a la fecha no han terminado de ser comprobados", precisó.