Tendrá Ezekiel Elliott que cumplir suspensión

El corredor Ezekiel Elliott no podrá jugar el domingo ante los Halcones de Atlanta, luego de que se le negara la apelación de la suspensión de 6 partidos.



La sanción fue impuesta en agosto, después que la NFL investigó varios supuestos incidentes de agresión física en 2016 entre el running back de los Vaqueros y su pareja de ese momento.



La NFL había presentado sus argumentos pidiendo que la corte no detuviese la suspensión por más tiempo porque el sindicato de jugadores, supuestamente no tenía posibilidades de ganar su apelación.



Elliot regresará a la actividad para el compromiso de la Semana 16, en la que se enfrentarán el 24 de diciembre a Seattle.