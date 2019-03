Ciudad de México

Faltan seis meses para el estreno de "IT 2", pero la esperada secuela de terror sigue siendo un misterio para todos. El casting para las versiones adultas de los niños fue un gran alivio para varios de los fanáticos para la adaptación de terror. Pero sin nada más que un póster y con tan poco tiempo, las audiencias empiezan a ponerse ansiosas. Jessica Chastain, quien interpretará a Beverly Marsh, tuvo una entrevista en The Tonight Show donde reveló más detalles "IT 2" sigue la historia del Club de los Perdedores, seis niños socialmente inadaptados que descubren la existencia de un monstruo llamado Pennywise que se disfraza como un payaso y cuyo alimento es el miedo y sufrimiento de los niños. El club lucha contra el monstruo y logran vencerlo por un tiempo. "IT 2" verá el regreso del grupo de seis ahora como adultos, quien tiene que contender con el regreso de del payaso maligno.

"Voy a decir algo y creo que voy a estar en problemas, pero lo voy a hacer. Podría ser un spoiler, pero en la película hay una escena que varias personas en el set dijeron que es la más sangrienta que jamás ha existido en una película de terror. Y te lo diré, al día siguiente estaba como sacándome sangre hasta de los ojos", dijo Chastain.

SANGRE Y MÁS SANGRE

Es una competencia bastante dura, incluso con su antecesor. La versión joven del personaje de Chastain (interpretada por Sophia Lillis Muschietti) terminó con una cara llena de sangre cuando investigó algunas voces que salían de su lavabo, en el primer capítulo de "IT". Esto es sin mencionar la serie de películas de terror "Saw", famosas por su uso de sangre o la afamada cinta de Stanley Kubrick "The Shinning", donde una sala es inundada por sangre.

La secuela cuenta con el reparto original de "IT", que incluye a Bill Skarsgard como Pennywise y los jóvenes Perdedores (que regresan en flashbacks), también contará con James McAvoy como Bill Denbrough, Bill Hader como Richie Tozier, Jay Ryan como Ben Hanscom, James Ransone como Eddie Kaspbrak, Andy Bean como Stan Uris e Isaiah Mustafa como Mike Hanlon.