Tendrá su ciclo de cine

El Museo de Arte Moderno (MoMa) de Nueva York, dio a conocer que del 3 al 22 de marzo exhibirá una serie de películas en honor a la carrera cinematográfica del artista británico Daniel Craig, por considerarlo un "icónico James Bond", que lo ha convertido en una estrella del séptimo arte internacional.

Craig, quien es el sexto actor y actual, en dar vida al personaje de ficción en las películas Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y No time to die, aseguró: "Nunca imaginé que me pusieran en un museo, pero qué honor y emoción exponer en el MoMA", reportó Variety.

El programa llega próximo a la aparición final del intérprete como "James Bond" en No time to die (No hay tiempo para morir), que se estrenará el 10 de abril. El británico asistirá el 3 de marzo próximo a la proyección nocturna de apertura de la serie de Casino Royale.

El ciclo fílmico mostrará la evolución de Daniel, de la casa de arte europea regular a la superestrella de la lista A. Incluirá los primeros títulos notables en los que intervino, como Love is the devil: Study for a tortrait of Francis Bacon, de John Maybury (1998); The mother, de Roger Mitchell (2003); Amor duradero (2004) y Layer cake, de Matthew Vaughn, el elegante thriller de crimen, que ayudó al actor a conseguir la franquicia como "007".

La muestra denominada "Character: Daniel Craig", organizada por Sean Egan, productor senior, y Olivia Priedite, asistente senior de programas del Departamento de Cine, incluirá la tercera temporada del también actor de teatro y televisión en interpretar a "Bond", como Skyfall (2012), de Sam Mendes; así como la imagen del gángster de Mendes, Road to Perdition (2002). Otras películas serán: Munich, de Steven Spielberg (2005); La chica del del dragón tatuado", de David Fincher (2011), y el reciente éxito nominado al Oscar, Knives out, de Rian Johnson (2019).

La curadora Rajendra Roy, habló sobre la muestra: "Desde un melancólico e irresistible ladrón en Love is the devil, hasta un inteligente detective privado en Knives out, los personajes de la pantalla de Craig están impresos en nuestra conciencia colectiva. El hecho de que él también sea el icónico ´James Bond´ lo ha convertido en una estrella de cine esencial para nuestros tiempos".