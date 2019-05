Tendrá su bioserie

"Espero que en cuanto al actor escojan a alguien que se parezca mucho a mí y que cante”. Willie Colón, cantante.

Ciudad de México.

Los momentos más difíciles de su vida, los obstáculos que afrontó para convertirse en cantante, así como las bendiciones familiares son algunos de los rubros que abordará la bioserie del cantante Willie Colón, que pronto comenzará a producirse.

"Por ahorita es una serie tipo telenovela. Todavía estamos hablando sobre eso, pero es una posibilidad que yo salga dando testimonios en el proyecto.

"Espero que en cuanto al actor escojan a alguien que se parezca mucho a mí y que cante", compartió Colón en entrevista.

SIN FECHA DE ESTRENO

El intérprete salsero aseguró estar involucrado en la etapa de preproducción del proyecto, del cual aún no hay fecha de estreno.

Otro de los planes del cantante es publicar su libro biográfico "Barrio de Guapos", en el que está basada su serie.

"Cuando yo estaba jovencito comencé a escribir mi historia, pero ahorita, a estas alturas, tuve que quitar algunas cosas porque la verdad ya no pienso igual y ha ido cambiando la forma de ver la vida”.

GRAN MENSAJE

Por medio de estos dos proyectos, el intérprete de "El Gran Varón", tema grabado hace 30 años, busca enseñar a la gente a cómo enfrentar problemas de la vida cotidiana.

"Esta vida es una rueda de la fortuna, a veces estas arriba, otras no, pero me ha enseñado que todo pasa, tanto las cosas buenas como las malas.

"Debemos disfrutar lo bueno y no desesperarse cuando las cosas no salen como uno espera o planea", advirtió.

Willie Colón se presentará el 31 de mayo en el Teatro Metropólitan como parte de su tour La Rumba del Siglo, en el que hará un recorrido musical por sus cinco décadas de trayectoria.

Al cuestionarle si está interesado en retomar la amistad con Rubén Blades, con quien no ha hablado desde 2007 debido a una demanda económica derivada de un concierto, Colón aseguró que no.

"No descarto de que suceda una situación donde nos hagan una oferta que no podamos rehusarnos, pero no creo que pueda pasar.

"Nos está quedando poco tiempo él tiene 70 años y yo 69. Es difícil", manifestó.