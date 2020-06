Tendrá sabor virtual

Ciudad de México.- Alisten sus mandiles y preparen sus mejores recetas porque MasterChef regresa a la televisión abierta.

Aún se cocina el programa a fuego lento y se están mezclando los primeros ingredientes para que esta versión deje un mejor sabor de boca que la edición pasada, confirmó la conductora Anette Michel, en entrevista.

Será una edición muy diferente desde la selección de los participantes, pues tendrá que ser de manera virtual debido a las condiciones que se viven por la pandemia del Covid-19.

"El primer paso es que los aspirantes puedan subir un video a las páginas oficiales de la app Azteca Conecta y MasterChefmx.tv explicando quiénes son, por qué les gustaría entrar a la cocina, de dónde vienen, de dónde nace la pasión por cocinar. Pueden incluso estar preparando un platillo o tenerlo ya terminado.

"Posteriormente se hará una pre selección y los chefs harán entrevistas vía Zoom, entonces radicalmente es muy diferente la metodología que vamos a utilizar en esta temporada", adelantó la también actriz.

SE DESCONOCEN JUECES

Por el momento se desconocen quiénes serán los jueces de la competencia, ya que, según Michel, es una de las sorpresas que se tienen preparadas para esta versión.

Sobre la supuesta indisciplina que mantenía el chef Benito Molina en las grabaciones del proyecto, la conductora prefirió no opinar.

"Jamás me ha gustado hablar de mis compañeros. Si no tengo nada bueno que decir, mejor me quedo callada. Todos son para mí una segunda familia, sólo cosas buenas tengo que decir de ellos,

"Todos han dejado una huella imborrable en mí como profesionales y personas, les he aprendido muchísimo y no hay ninguno que no considere mi amigo".

Pero sí desmintió que haya sufrido algún tipo de acoso u hostigamiento por parte de Molina.

"Lo niego rotundamente, ¡jamás! Entre nosotros hay una amistad, no sólo con el Chef Benito, sino con todos los demás chefs, y así como con la familia de Molina, con su esposa y su hija".

El proyecto contará con 18 participantes, se proyectarán 20 capítulos e incluirán invitados especiales.