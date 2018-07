Tendrá reality show

Lindsay Lohan tendrá su propio reality show que hablará de su nuevo negocio de resorts en Grecia, y el cual comenzará a grabarse en agosto, reportó Page Six.

Bunim/Murray Productions, quienes han trabajado programas como Keeping Up With the Kardashians, Road Rules y Living Lohan, se encuentran a cargo de la producción para MTV.

"Lindsay les está diciendo a sus amigos que tiene un contrato firmado para un nuevo reality show. Bunim/Murray lo produce, y se trata del nuevo club de playa de Lindsay en Grecia", comentó una fuente.

El informante comentó que la serie presentará a Lohan y a otros personas con su resort en Mykonos como fondo, y luego, al final del verano, la producción se moverá al lanzamiento de una nueva ubicación de otro club de playa de la empresaria.

"El show tendrá un sabor europeo. Lindsay siente que no es tan tenso como filmar en Los Ángeles o Nueva York y que pueden conseguir un mejor elenco de personajes", comentó otra fuente.

Adelantaron que el programa podría incluir a varias estrellas inglesas invitadas.

Por el momento, se desconoce su fecha de estreno y más datos sobre la producción.