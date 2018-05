Tendrá quinta temporada

Ciudad de México

La historia de la profesora de derecho Annalise Keating regresará con la quinta temporada del programa How to Get Away with Murder.

Pete Nowalk, creador de la serie protagonizada por Viola Davis, confirmó la noticia en sus cuentas de redes sociales.

"Temporada 5, ¡vamos por ti! Gracias a todos nuestros fanáticos", escribió.

El programa producido por Shonda Rhimes incluye en su elenco a Karla Souza, Liza Weil y Charlie Weber.

En 2014, la serie recibió el Premio AFI (American Film Institute) de Programa de Televisión del Año y en 2015, Viola Davis ganó el Emmy a Mejor Actriz de una Serie de Drama.

Aún no hay fecha de estreno para la quinta temporada, pero, según Rolling Stone, se espera que llegue a finales de septiembre. (Reforma)

