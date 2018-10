Tendrá su propia 'biopic'

Madrid, España

La familia de Amy Winehouse ha confirmado que han firmado un contrato multimillonario para hacer un biopic sobre la trágica vida de la cantante, fallecida en julio de 2011 a los 27 años.

Según The Sun, la directora será Alison Owen, con guión de Geoff Deane, quien previamente ha firmado aclamadas comedias británicas como Kinky Boots.

La productora Monumental Pictures espera empezar a filmar el próximo año, aunque todavía no se sabe quien encarnará a Amy Winehouse.

El padre de la cantante, en cualquier caso, ya ha descartado a Lady Gaga.

"Nos lo han propuesto muchas veces", ha dicho a The Sun, Mitch Winehouse, quien agregó: "Es algo que obviamente vamos a hacer, al cien por cien. Queremos alguien que retrate a Amy como era. La divertida, brillante, encantadora y horrible persona que era".

NO QUIEREN A GAGA

El padre de la artista destaca que es "muy importante" encontrar a la gente adecuada para hacer la película y sobre la protagonista plantea: "No va a ser Lady Gaga, ella no habla nuestro tipo de inglés. No me importaría apostar que será una desconocida y joven actriz inglesa que se parezca un poco a Amy".

Este anuncio llega días después de que se anunciara una gira para el próximo año con un holograma de Amy Winehouse en el escenario. Una noticia que inmediatamente desató la controversia.