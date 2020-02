Tendrá otra temporada

esucristo Súper Estrella culminó temporada en Ciudad de México y está por hacer lo mismo en el interior del País, pero la puesta en escena volverá para Semana Santa.

"Es un musical que tenemos la certeza, merece seguir vigente después de un breve receso. El formato y concepto de la puesta ha valido mucho la pena; el hecho de tener a artistas importante del pop en un mismo escenario ha gustado al público", platica Erik Rubín, quien intrepreta a Judas.

MULTIPREMIADOS

Haberse coronado en la segunda edición (2019) de los Premios Metropolitanos de Teatro, con al menos cinco preseas, entre ellas Mejor Obra de Teatro Musical y Mejor Actuación Masculina, que se le otorgó a Rubín, además de la producción de la obra, que no escatima en nada, compuesta por videomapping en pantallas, paredes, escenografía y piso, son otros de los aspectos que realzan este proyecto y por lo que vale la pena continuarlo.

"Es una producción bien preparada y creemos que tiene muchas cualidades para continuar, y la gente que ya la vio se quedó buen sabor; hay muchas personas que no están acostumbradas al teatro, pero presentar este concepto, con tantos artistas de la música, anima a la gente, es como su vieran un concierto realmente", agrega el intérprete de "Dame Amor".

Leonardo de Lozanne, Enrique Guzmán, María José, Kalimba, así como Beto Cuevas, quien hace a Jesucristo, y Samo, que en enero debutó en el teatro precisamente con este proyecto, forman también parte de la ópera rock original de Andrew Lloyd y Tim Rice, con traducción de Julissa bajo la producción de Alejandro Gou.

GRAN RETO

"Estoy enfrentando un reto enorme porque ésta es mi incursión en el teatro. Me invitó directamente Erik, y aunque tuve que pensarlo, claro que me animé.

"Estuve ensayando cerca de 20 días; el día de mi primera función no tenía bien medidos los espacios en el escenario, y hubo un momento en que casi me pierdo en el elevador que hay como parte de la escenografía, de no ser porque uno de los bailarines me rescató. Cada día es un desafío, pero estoy aprendiendo muchísimo y ayuda tener un equipo tan unido y sólido", comparte el cantautor.

Jesucristo Súper Estrella llegará por segunda ocasión al Auditorio Telmex el 28 de febrero como parte del cierre de temporada.