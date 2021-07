Tendrá nuevo incremento precio de harina de maíz

Cd. Victoria, Tam.- Este primero de julio se llevará a cabo otro incremento al precio de harina de maíz el cual, en seis meses, representa un 27.27 por ciento; fue el pasado once de junio cuando Grupo Industrial Maseca y Grupo Minsa adelantaron que este jueves aumentarán mil 550 y mil 600 pesos, respectivamente, al precio de la tonelada de harina de maíz en presentación de bultos de 20 kilogramos.

"Estoy denunciando a funcionarios federales, el de SEGALMEX es uno de los responsables, Ignacio Ovalle Fernández porque acapararon el maíz y no les importó si se echaba a perder o no", acusó el presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Tamaulipas, José Enrique Yáñez Reyes, "necesitamos presionar al presidente para que haga cambios de gente que le han estado haciendo daño al país, hay priistas y panistas que están incrustados en el Gobierno Federal y que no han sido cambiados y que todavía están generando mucho daño al país".