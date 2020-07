Tendrá Liga de Expansión derechos colectivos

"El futuro del futbol mexicano debería de estar ahí, lo hemos visto en Inglaterra, en España, en Italia. No hay derechos colectivos de televisión en la Primera División, pero sí los habrá en este caso en la Expansión y ojalá así sea el modelo que eventualmente se tome en la Primera División para que esto pueda generar mayor equidad.

En la medida en que se disminuyan las brechas que hay entre los equipos ricos y los que tienen lo mínimo para operar, ésa es la medida en que esta liga será más competitiva y eso es lo que le beneficia realmente al futbol mexicano", mencionó Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros de la UdeG.

Actualmente el área de comercialización de la Liga es el que realiza las negociaciones con las televisoras y también se buscará vender los derechos de transmisión en los Estados Unidos.

La competencia iniciaría el 18 de agosto y se jugaría con partidos en martes y miércoles, mientras que el jueves y domingo se agendarían partidos preliminares a los de la Liga MX para darle mayor visibilidad al torneo.

Castellanos no teme a represalias al expresar su inconformidad por la poca transparencia en la que se dio la eliminación del Ascenso MX.

"Yo lo dije abiertamente con las franquicias 19 y 20, si a mí me dicen en una asamblea que esos lugares están disponibles a la venta, que lo hay son postores, y a la siguiente semana me dicen que siempre no, me parece que es una falta de respeto y de claridad, es un engaño, es una mentira", afirmó.