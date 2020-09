Tendrá La Fiera gran oportunidad

Mientras América y Cruz Azul se arrebatan puntos, León se relame los bigotes.

La Fiera tendrá hoy una oportunidad de oro, ante Atlético de San Luis, para tomar distancia de los otros clubes que ocupan la parte alta de la clasificación y que se quitarán puntos entre sí en esta y la próxima jornada.

El conjunto esmeralda chocará ante uno de los peores clubes del torneo, unos potosinos que no levantan la cabeza y que suman 6 derrotas en sus últimos 7 partidos.

León no debería tener problemas para devorarse al equipo de Guillermo Vázquez. Incluso los Panzas Verdes no caen en calidad de visitantes desde el pasado 8 de agosto, cuando visitaron al hasta ahora líder Cruz Azul en el Estadio Azteca. Así que el Alfonso Lastras no asusta a nadie.

Por si fuera poco, el Atlético de San Luis se topará ante un ataque esmeralda más afilado que nunca, con Ángel Mena, Emmanuel Gigliotti y Nicolás Sosa en gran momento.

Para buscar el liderato y quedar cerca de la clasificación directa a la Liguilla, León necesita comerse hoy a Guillermo Vázquez y sus rojiblancos.