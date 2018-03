Tendrá escultura David Bowie

Una escultura en honor a David Bowie será develada a finales de marzo en Aylesbury, un pequeño pueblo en Buckinghamshire, Inglaterra.

Diseñada por el escultor Andrew Sinclair, está hecha de bronce y la bautizó como Earthly Messenger, la obra muestra diversas representaciones del cantante. Además en las bocinas colocadas sobre la escultura se podrá escuchar cada hora una de las dos mil canciones del repertorio de Bowie.

La escultura se colocará en el Market Square, lugar al que hace referencia David Bowie en el tema “Five Years”, canción incluida en el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars.