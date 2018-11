Tendrá E. Unidos una de las elecciones más importantes

Los Ángeles, Calif.

Como una de las elecciones más importantes de los tiempos modernos calificó el diario Los Angeles Times a los comicios del próximo martes en Estados Unidos, al tiempo que llamó a los votantes a participar y evitar una repetición de los desastrosos resultados de 2016.

"No hay excusa para permitir que las cosas empeoren. Por favor vota. No te sientes y dejes de participar y con ello dejes que el país caiga en el caos", urgió el más importante diario en el oeste de Estados Unidos en uno de sus editoriales del día.

"Si aún no lo ha hecho, por favor vote. Incluso si es inconveniente, incluso si no estás entusiasmado con los candidatos, incluso si estás harto de la política tóxica en Washington. Este no es el momento para ignorar su responsabilidad civil más fundamental y crucial", puntualizó.

"No sería una exageración decir que esta es una de las elecciones más importantes de los tiempos modernos. La retórica llena de odio y el lenguaje incendiario están energizando a los extremistas violentos", destacó el rotativo.

"Un presidente poco confiable e imprudente tuitea alegremente, mientras que importantes instituciones democráticas se ven socavadas, sus tratados internacionales son abrogados y los acuerdos comerciales rechazados", describió.