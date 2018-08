Tendrá cinta en chino

Ciudad de México

Francia, Suiza y China ya tienen la nueva película de Carlos Reygadas, Nuestro tiempo, para estrenarla en sus salas, independientemente de los resultados que obtenga en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde competirá el mes próximo.

Jaime Romandía, productor del filme protagonizado por el mismo realizador, agrega a Alemania, Taiwán a la lista de naciones compradoras.

Con ello se encuentra en camino de igualar los 40 territorios en que fue vista Post tenebras lux, su anterior largometraje, que obtuvo críticas favorables en el orbe.

INTERNACIONAL

"No sabemos cuándo lo hagan, pero estarían esperando el estreno en México, donde estará a fines de septiembre también, luego de estar en Venecia", señala.

"Las ventas se lograron desde Berlín, aún antes de que en estos países vieran la película, eso habla de la confianza que hay con lo que hace Carlos", agrega.

"Hay un dicho que dice que cuando no hay actor, entra el director; la verdad es que aprendí muchísimo, es la única parte que no me había tocado hacer en cine", dijo en su momento Reygadas, quien está dando los toques finales a la producción.

A VENECIA

La cinta se proyectará en Venecia el 5 de septiembre y el día 21 arribará a 30 pantallas nacionales.

Es el primer filme del director que se verá en dicho certamen triple A, luego de ser uno de los asiduos competidores en Cannes, donde ganó por Luz silenciosa.

"Estábamos muy presionados para llegar allá y pues nada es para siempre", indica Romandía.

"También, casi siempre nos tardamos medio año en estrenar en cine, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo de inmediato y aprovechar el ruido que, esperamos, tenga en Venecia", refrenda el entrevistado.

Nuestro tiempo cuenta con los beneficios del artículo 189 de la Ley del ISR, que permite a personas morales dar el 10 por ciento de su Impuesto Sobre la Renta a hechuras de filme.

Foprocine, encargado de filmes de calidad, también se integró.

La trama

Nuestro tiempo es una historia situada en una ganadería de toros bravos en el altiplano de México; Ester administra el rancho, su marido Juan, un poeta reconocido, cría y selecciona el ganado y cuando ella es infiel con un arrendador de caballos norteamericano, Juan parece incapaz de alcanzar las expectativas que tiene de sí mismo.