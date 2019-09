Tendrá Billie Eilish presentaciones en México

Cd. de México.- Billie Eilish visitará México en mayo del próximo año para ofrecer dos conciertos como parte de su Where Do We Go? Tour.

El primero será el 25 de mayo en la Arena VFG, de Guadalajara, y el segundo será el 27 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La preventa para tarjetahabientes Citibanamex se llevará a cabo el próximo 3 de octubre, y la venta al público general comenzará el 4 de octubre.

En el caso de Guadalajara, los boletos tendrán un costo de 590 a 1920 pesos, más cargos, mientras que para la Ciudad de México costarán entre 620 y 1790 pesos más cargos.

Billie Eilish también visitará México para promocionar su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, en el Corona Capital, el próximo 17 noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.