Tendrá AMLO Consejo Asesor de empresarios

Cd. de México.- El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que tendrá un Consejo Asesor de empresarios.

Por petición propia, estará conformado por Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán.

"Quieren ser consejeros del próximo Presidente de la República y les tomé la palabra, quieren ser miembros de un Consejo Asesor del Presidente, me quieren ayudar, me quieren dar sus puntos de vista, me quieren dar sus visiones y ayudarnos, entonces les tomé la palabra", expresó el tabasqueño en un video.

De acuerdo a López Obrador, la intención es que ese Consejo, que coordinará Alfonso Romo, se vuelva una institución de la sociedad civil que ayude al Gobierno.