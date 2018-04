Tendrá abridor reynosense

El cantante, compositor productor y poeta Javier Corcobado visitará por primera vez la Sultana del Norte este sábado 28 de abril, concluyendo su gira primaveral por nuestro país que comenzó en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México el pasado 6 de abril.

Corcobado, nació en Frankfurt (Alemania) pero es de nacionalidad española. Es un Crooner y es un artista experimental que coquetea con el rock, el bolero y la música electrónica, con el ruido como común denominador en su obra, siendo conocido por sus fans como El Duque del Ruido. Javier Corcobado es además productor musical, poeta, novelista y fotógrafo. Su carrera musical data desde los 80s y comprende más de 19 discos e innumerables sencillos como cantautor e interprete.

Entrevista para El Mañana de Reynosa, previo a su presentación en Monterrey, adelantó detalles sobre el contenido del recital,

"Será una selección de las que yo considero las mejores canciones de mi carrera en solitario, desde mi primer álbum Agrio beso hasta el último, Mujer y Victoria".

Corcobado inicia en 2004 con canción de amor de un día, y termina con 100 canciones que conforman 24 horas y una novela que sirve como separador, al cuestionarle cuando lanzará un nuevo proyecto musical indicó:"No lo sé. Aún necesitamos financiación para su edición, y en España no hay manera de conseguirla, pues el gobierno ha relegado a un plano lejano la Cultura".

Respecto a como elige las versiones que ha interpretado a lo largo de tu carrera, explicó: "Son canciones que considero modélicas, o que me causan una emoción especial, también elijo algunas que son un reto para mi voz, por ejemplo La bohème de Charles Aznavour, que la cantaré en Monterrey".

En tu último trabajo con Mujer y Victoria, Corcobado presenta un disco menos conceptual, al preguntar qué proceso de creación o que influencias personales tuvo este disco para ser distinto a otros trabajos que se guíaban de una línea conceptual más definida, dijo: "Fue un disco compuesto muy rápidamente, pues había necesidad de hacer conciertos. Es un disco espontáneo, no muy meditado, en el que también rescaté canciones antiguas que no cupieron en otros discos. Pero tiene tres de las mejores canciones que he hecho: Canción del puerto, Sin corazón no hay nada y Niña preciosita".

Telonero

El concierto de Javier Corcobado se llevará cabo mañana en la sala de conciertos La Tumba en Barrio Antiguo y será teloneado por el cantante y compositor reynosense Salev Setra, quien ya cuenta con una basta experiencia musical con un estilo propio y definido.