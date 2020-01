Temporada invernal agrava enfermedades

Brownsville, Texas

Mientras la crisis de inmigración afecta a México y la crisis mundial donde se encuentra EU sigue al alza, Global Response Management, un grupo de profesionales médicos que responden a áreas de alto riesgo y conflicto trabaja con los inmigrantes.

Actualmente, hay entre tres y cinco profesionales médicos en Matamoros, México que tratan a cientos de solicitantes de asilo enfermos que el gobierno federal envió de regreso a través de la frontera suroeste bajo el protocolo de protección de migrantes.

"Alrededor del 50 por ciento de los casos que vemos son infecciones respiratorias. Eso es todo, desde bronquitis y una especie de infecciones virales de las vías respiratorias superiores, hasta neumonía grave, hasta ataques de asma graves", dijo Helen Perry, directora ejecutiva de Global Response Management. Ella explicó que el campamento en Matamoros se ha convertido en un sitio de refugiados.

Los voluntarios explicaron que las malas condiciones de vida están empeorando a los pacientes enfermos y están viendo una gran cantidad de influenza entre niños y adultos.

"El 15% de los casos que vemos son estos pacientes críticos que necesitan atención médica emergente para salvar vidas", dijo.

Los médicos creen que la infraestructura de atención médica en Tamaulipas no es lo suficientemente sólida como para recibir una afluencia de 3 mil refugiados enfermos.

"Tratamos de llevarlos a la atención médica en los Estados Unidos y eximirlos del MPP (Protocolo de Protección al Migrante) para que puedan ser enviados a lugares de tratamientos más definitivos", dijo.

Sin embargo, no es tan fácil, Perry y sus colegas han estado luchando desde septiembre de 2019 para llevar a sus pacientes a un tratamiento médico que les salve la vida en los EU.

"Cuando mis profesionales médicos traen a un paciente que está gravemente enfermo a la frontera y piden que estén exentos del MPP para recibir atención médica, no debe ser un oficial no médico de CBP quien esté determinando si ese niño o no un adulto recibe atención y qué tipo de atención recibe ", explicó.

Los funcionarios esperan que CBP use su nueva directiva permanente llamada "Esfuerzos de apoyo médico mejorado".