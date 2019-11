Temperatura de 2 grados se registra en los Laredos

Laredo, Tx.- Desde el día anterior se advertía el asueto escolar y las bajas temperaturas, ayer el pronóstico se cumplió, una lluvia ligera, pero constante en la que muchos ciudadanos documentaron incluso la caída de gragea; los autos en las orillas de la ciudad amanecieron con una fina capa de hielo; las calles se observaron solitarias, así fue la jornada de frío ayer en Laredo.

Muchos optaron por no salir de sus hogares o permanecer en sus centros de trabajo, otro segmento de la población menos favorecida debió improvisar para protegerse de las bajas temperaturas, tal es el caso de Antonio Garza, un indigente cubano que mitigaba el intenso frío sólo cubriendo su cuerpo con dos cobijas y a un costado la compañía de dos perros callejeros que temblaban y trataban de protegerse.

"Ya fui a un albergue, pero me rechazaron, además perdí un empleo que había obtenido porque no me dejaron salir, pues las puertas se cierran y no hay salida para nadie, fue por eso que no llegué a tiempo a un trabajito que me habían dado en el Centro, por el puente", expresó el hombre.

Antonio aseguró que es ciudadano americano, aunque su país natal es Cuba, tiene dos años viviendo en la calle en Nuevo Laredo, luego de que presentara algunos problemas en Corpus Christi, pues alguien más usurpaba su identidad.