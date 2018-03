Temor y la zozobra por enfrentamiento

Río Bravo, Tam.- La mañana de ayer fueron cientos de conductores que se dirigían a esta ciudad, transportistas, choferes y trabajadores, los que se quedaron varados a la altura de conocido centro recreativo ante la persecución y enfrentamiento que se dio en plena carretera y que concluyo en viviendas cercanas en donde se refugiaron los hombres que conducían una camioneta GMC cerrada azul.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 10:30 horas cuando en el tramo antes mencionado, varias unidades de la policía Investigadora, el ejercito y policía federal se encontraban bloqueando la carretera tras haber impactado una camioneta azul, que fue abandonada por sujetos armados los cuales se dispersaron en los costados de ambos sentidos de la carretera, y específicamente en los terrenos de un domicilio.

Ante la advertencia de las fuerzas del orden en el sentido de que no pasen están armados, el pánico, el temor y la zozobra no se hizo esperar entre los conductores que se encontraban varados, dado a que no se permitía el paso de nadie, sin embargo al ver las fuerzas del orden el riesgo que estaban corriendo los ciudadanos poco a poco permitieron que el tránaito fluyera en tanto que tenían acordonado un domicilio.