Temor al COVID-19 envía al apretón de manos al limbo

"No queríamos que la etiqueta dijera ´No estrecho la mano´ porque es un poco cortante", dijo John DeLeon, vicepresidente de operaciones y ventas en MTI Events, y añadió que quien no desee estrechar la mano simplemente no se pondría la etiqueta. "Pero si alguien tenía la etiqueta en ese grupo, era una señal de que estaba bien" darle la mano.

Ahora, a medida que los trabajadores regresan a las oficinas, las reuniones de amigos y los servicios religiosos pasan de realizarse por Zoom a ser eventos en persona, esta pregunta ha estado rondando en la mente de un creciente número de personas: ¿Estrecho o no la mano de los otros?