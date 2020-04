Temor a recesión profunda dispara el dólar

El dólar al menudeo terminó la primera semana de abril vendiéndose en 25.36 pesos en las ventanillas de los bancos, el segundo nivel más alto del que hay registro, y 1.52 pesos o 6.38% por arriba del cierre de la semana pasada.

El repunte del billete verde se debe a un regreso de la percepción de riesgo en los mercados financieros globales, después de que se publicaron indicadores económicos negativos que sugieren que el impacto por el coronavirus será severo, comentó Gabriela Siller, directora danálisis económico y nanciero de Banco Base.

El sector privado urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a aprobar medidas robustas para enfrentar la crisis sanitaria. En los mercados internacionales, el peso cerró el viernes con una depreciación semanal de 7.2% o 1.67 centavos, cotizando alrededor de 25.01 pesos por dólar, la segunda divisa con más pérdidas. También lee: Temor a recesión dispara el dólar a 25.36 pesos

A nivel global se publicaron los Índices de Gestores de Compra (PMI) de manufactura y servicios, los cuales cayeron a niveles no vistos desde la Gran Recesión. En Estados Unidos se publicó la nómina no agrícola de marzo, que mostró una destrucción de 701 mil empleos durante el mes, una situación no vista desde 2009. Advirtió que la depreciación del peso se debe en parte a que el gobierno no ha anunciado medidas de política fiscal expansivas para respaldar a las firmas ante la crisis sanitaria, que se espera lleve al cierre de operaciones a varias industrias durante al menos dos meses, siendo el sector servicios el que se espera sea más afectado.

El petróleo mexicano reportó una recuperación la semana pasada. El viernes terminó la jornada vendiéndose en 20.48 dólares por barril, 7.47 dólares más o 57.4% superior a su cotización del 27 de marzo pasado, constituyéndose en la mayor alza porcentual de la que se tenga registro para una semana, al menos desde 1996.

Los precios del petróleo volvieron a subir ayer de manera notable después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, confirmó que está dispuesto a negociar un recorte en la producción mundial de crudo de 10 millones de barriles por día. Reclamo empresarial El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, advirtió que no hay una visión amplia ante la crisis del Covid-19.

"[Han dado estímulos fuscales] todos los países menos México, tengo un resumen muy bueno de lo que han hecho los países de América Latina , todos tienen un apoyo del gobierno", dijo en entrevista radiofónica. La Coparmex pidió al gobierno implementar medidas que garanticen la subsistencia de las fuentes de trabajo, como acelerar la devolución del IVA y restaurar la compensación universal al menos para 2020, diferir las contribuciones a la seguridad social, y ampliar y agilizar la disponibilidad de créditos de Nansa o Bancomext.

"profunda recesión" en América Latina por coronavirus Dijo que 43% de las empresas están afectadas y que sólo uno de cada 10 trabajadores podrá sobrevivir si no se le continúa pagando al menos una parte de su salario.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, alertó que los comercios y negocios no podrán soportar más de 30 días cerrados.