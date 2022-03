Temía por su vida mamá de tres niños asesinados

Una madre de tres niños que fueron asesinados por su padre en una iglesia de Sacramento solicitó una orden de restricción por temor a su seguridad, según indican documentos judiciales.

David Mora, de 39 años, también disparó fatalmente a un chaperón que supervisaba una visita con sus hijas el lunes por la tarde antes de quitarse la vida en The Church en Sacramento, un lugar de culto cristiano sin denominación, dijeron las autoridades el martes.

Mora había estado viviendo en la iglesia, dijo el sargento del alguacil del condado de Sacramento, Rod Grassmann a KXTV-TV.

La novia de Mora había estado con él durante unos 15 años, pero solicitó una orden de restricción por violencia doméstica contra él en abril pasado, describiéndolo en documentos judiciales como celoso y mentalmente inestable.

"Me amenazó con matarme si alguna vez me atrapaba haciendo trampa. ... Me ha estrangulado en el pasado", dice la presentación.

Mora "dijo que no me ha matado porque no sabría adónde ir con los niños", dijo la mujer, cuyo nombre no fue revelado por The Associated Press porque fue abusada.

La mujer también dijo que estuvo hospitalizado durante una semana en abril después de "expresar un deseo de suicidarse".

Mora, quien también fue identificado como David Fidel Mora Rojas en documentos judiciales, fue detenido para una evaluación de salud mental el pasado 17 de abril y nueve días después se le otorgó una orden de restricción temporal. Le prohibió poseer un arma o municiones, y los investigadores estaban tratando de descubrir cómo obtuvo el arma.

El 19 de mayo se impuso una orden de restricción de cinco años. Esta estipulaba que Mora solo tendría visitas supervisadas con sus hijas hasta cuatro horas por semana con un chaperón acordado mutuamente. También se le pidió que tomara cursos de manejo de la ira.

Las autoridades identificaron a Nathaniel Kong como acompañante de la visita. Kong, de 59 años, fue asesinado a tiros en la iglesia junto con las tres niñas, de 13, 10 y 9 años. Los registros comerciales muestran que Kong había sido un ejecutivo en la iglesia. Los registros judiciales muestran que le entregó a Mora la orden de restricción de mayo.

Sandi Davis dijo que estaba sacando a su perro afuera cuando escuchó un disparo. Inmediatamente soltó la correa y se tiró al suelo para protegerse.

"El cuerpo de nuestra iglesia está devastado y desconsolado por esta tragedia sin sentido y pedimos oración continua por las víctimas, sus familias y nuestra comunidad de fe mientras lidiamos con esta pérdida inesperada y confiamos en el Señor por Su fortaleza en nuestro dolor", una declaración de la iglesia. dijo.

Las niñas asistieron a escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Natomas en el noroeste de Sacramento. Consejeros y capellanes estuvieron en las escuelas el martes para brindar apoyo.

"Hay muy pocas palabras que puedan brindar consuelo en este momento para esta tragedia indescriptible", dijo el distrito escolar en un comunicado.

El martes por la mañana, se instaló afuera de la iglesia un pequeño memorial con flores, globos, animales de peluche, una vela y un papel que decía "Oraciones por la paz, que sus almas descansen".

Faith Whitmore, directora ejecutiva del Centro Regional de Justicia Familiar de Sacramento que brinda servicios a víctimas de abuso doméstico, dijo que la madre de las niñas buscó ayuda a través de la agencia en abril pasado. Un administrador de casos y un abogado trabajaron con ella para obtener la orden de restricción.

"Ella entró, necesitaba una intervención de crisis, necesitaba recursos, necesitaba ayuda", dijo Whitmore, quien no trabajaba directamente con la mujer.

Arrestado antes de asesinatos

Whitmore dijo que su organización ahora presionará para que sus otros clientes tengan visitas supervisadas por profesionales, y planean buscar financiamiento para cubrir los costos.

Solo unos días antes de los asesinatos, Mora fue arrestado en el condado de Merced, al sur de Sacramento. Fue detenido por cargos de resistencia al arresto, agresión a un oficial de policía y conducir bajo la influencia después de agredir a un oficial de la Patrulla de Carreteras de California.