Temen desabasto de combustible por el paro de la refinería Madero

Tampico, Tam.

Ante el paro programado de la Refinería Madero para darle mantenimiento integral, la iniciativa privada teme que se vaya a dar el desabasto o bien, el incremento del combustible en la zona.

Jaime Posadas Lara, presidente del Consejo Empresarial de Ciudad Madero, dijo que no hay tanto temor por el desabasto, pues Petróleos Mexicanos cuenta con una red de buques tanques que pueden solucionar el problema, sin embargo la logística de este proceso, pudiera incrementar el costo.

“A mí no me preocupa el desabasto, lo que me preocupa es el precio de la gasolina, que no la vayan incrementar, porque si revisan los precios de la gasolina en todo el país son distintos en cada plaza y esto obedece a los costos de producción y traslado, entonces hay plazas donde la gasolina es más cara porque no tienen refinería o no les queda cerca el abastecimiento”.

Precisó que se trata de una preocupación de la iniciativa privada que se paren las operaciones del centro refinador, como la que iniciaron este miércoles, pues pudiera darse un incremento que para todos afecta.

Señaló que si el paro de la refinería es a causa de la reparación, no tienen porqué incrementar el combustible, sin embargo ya se muestra que en otros estados en donde no hay refinerías el precio es más caro debido al traslado del combustible.

“Me parece que si es consecuencia del mantenimiento de una planta y un paro de PEMEX no debiera impactar a quienes nos expenden la gasolina, es decir, definitivamente va haber un incremento en el costo de traslado hacia Petróleos Mexicanos, pero no necesariamente esto tiene que impactarse a los gasolineros que son los que nos van a surtir la gasolina”, citó por último.