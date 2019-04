Temen violencia por filas tardadas

Matamoros, Tam.- La desesperación y el enojo es algo que podría provocar una situación de peligro en las personas que se encuentran diariamente en los cruces internacionales y es que cada vez es más lento, "además de que hay muchas personas aprovechadas que se quieren meter a las filas", advirtió Jorge Aguirre Vázquez.

El empresario refirió que desgraciadamente existe sólo una caseta abierta para el público en general en los diferentes puentes internacionales con que se cuentan en la frontera de Matamoros, lo que resulta insuficiente.

"Por lo que es importante que los que cruzan diariamente, sea por necesidad, y es que la mayoría de los que tenemos qué cruzar a diario, estimamos que el tiempo sea de 1 hora y media a 2 y ahorita se está rebasando este tiempo", lamentó.

Resaltó que es caótico, "ya hay mucha gente ya muy desesperada y Dios no lo quiera que vaya a suceder algo malo, porque la gente se molesta y todo eso inhibe tanto a querer ir a Brownsville como que vengan a Matamoros", dijo.

"Aquellos que no tengan que cruzar a Estados Unidos no lo hagan, que no sea tan necesario, para aquellos que por necesidad tienen qué hacerlo, sea menos el tiempo de espera", manifestó.

Aguirre Vázquez agregó que tiene entendido que el 30 de abril habría un cambio en esta política, por lo que "hay qué esperar, y ser pacientes tanto quienes cruzan en coches como los peatones".