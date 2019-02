Temen se expandan conflictos en maquilas a otros municipios

Legisladores federales piden a la titular de la Secretaría del Trabajo a nivel federal, que venga a Tamaulipas y coadyuve en resolver el problema que se enfrenta en Matamoros con los paros laborales, ya que hay temor de que se expanda a otros municipios fronterizos como Reynosa.

Nohemí Alemán Hernández, diputada federal, comentó que el miércoles sostendrán un foro en la Cámara de Diputados, donde tratarán el tema de la zona norte y entre ellos el conflicto laboral que se hay generado en Matamoros.

"Lo preocupante es que empresas ya anunciaron que se van a retirar, ya hubo despidos de empleados", dijo.

La legisladora federal, explicó que el movimiento apenas va comenzando, por lo que es necesario que no se deje avanzar, para evitar llegar al fin de año con más empresas que se van y despidos.

"También se hablaba que algunas empresas de aquí de Reynosa, querían hacer huelgas, esperemos que le den una pronta solución porque nos va a traer muchas otras consecuencias, si las empresas no generan utilidades, no hay recaudación, si no hay recaudación para el país, difícilmente se van a poder cumplir", recalcó.

El sector empresarial ha hecho llamados para que se atienden las inquietudes de los trabajadores, para que no se lleguen a paros como ha pasado en el municipio de Matamoros, donde maquiladoras, cadenas comerciales y hasta refresqueras están en está situación.

"Lo que pedimos es que se de una solución y vamos a buscar la comparecencia de la secretaria, no podemos obligarla pero que tengan la disposición de dar una respuesta", apuntó.