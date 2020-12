Temen repunte del Covid por Navidad

Se espera que por las reuniones celebradas por las familias, no lleguen a dispararse los casos sino por el contrario, disminuyan a su mínima expresión.

Funcionarios de la Jurisdicción Sanitaria IV encabezados por Carlos Acosta Peña, titular de la misma, han sido reiterativos en los llamados hechos a la población en general por cuanto a que se ajusten a los protocolos de Salud dispuestos para frenar los contagios pero también para proteger la salud de la misma ciudadanía.

Aún no son tiempos de relajarse, de dejar de lado las medidas de prevención pues el riesgo de contraer la enfermedad aún existe, de ahí que cuanto más tiempo se guarde la gente en sus casas, es mejor, ha dicho en varias ocasiones el mismo jefe de la dependencia estatal a nivel local.

Si no se guardó la distancia entre quienes tuvieron la convivencia, si no se utilizaron los cubre bocas y aplicación de gel, los resultados se verán en pocos días más y existe la confianza de que no hayan nuevos brotes del padecimiento.