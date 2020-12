Temen rebrote de Covid en primeros meses del 2021

Cd. Victoria, Tam.- Debido al relajamiento en las medidas de sana distancia y de auto confinamiento por parte de la ciudadanía se prevé que durante el primer semestre del próximo año se registre un rebrote de casos COVID-19 en la entidad, y en particular en la capital del Estado; esto a pesar de que en las últimas semanas se ha registrado una ligera tendencia hacia el alza en el número de contagios.

"Ahorita todo mundo está viviendo las famosas segundas -o terceras- oleadas epidémicas, nuestro país no está exento de todo esto, por ejemplo, la Ciudad de México tiene muchos problemas porque ya tienen colapso de su sistema sanitario", mencionó el doctor Santos Daniel Carmona Aguirre, ex epidemiólogo estatal, "estados norteños como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León ya se están presentando problemas de altas saturaciones en las unidades hospitalarias".

Según el portal de información sobre el Coronavirus de la Secretaría de Salud estatal, hasta este lunes se han registrado 37 mil 728 casos positivos desde el mes de marzo con tres mil 154 defunciones y mil 763 casos activos; mientras que el repositorio de datos COVID-19 del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE por sus siglas en inglés) de la Universidad Johns Hopkins (JHU) indica que en los últimos catorce días se registraron mil 699 con un promedio de 121,3 casos diarios.

"Como sociedad debemos de acatar las medidas de la autoridad sanitaria y quedarnos en casa, estamos observando mucha movilidad poblacional, estamos observando que la gente sale mucho a la calle a hacer las compras decembrinas; por ejemplo, la plaza", el pasado fin de semana se registraron concentraciones masivas en la Plaza Juárez de esta capital sin el más mínimo respeto a las medidas de sana distancia o uso de cubrebocas.

No fue sino hasta la tarde del lunes cuando se instaló un filtro sanitario alrededor de la Plaza de Gobierno exigiendo el uso de cubrebocas para acceder al área con adornos navideños, "no hay todavía problema de saturación de hospitales pero debemos de cooperar, de ser enfáticos con nuestros médicos, con nuestro personal de Salud y no salir de casa para no saturar los hospitales", el doctor Carmona Aguirre destacó que las autoridades sanitarias no cuentan con suficiente personal para vigilar todas las zonas conflictivas por lo que llamó a la población a hacer conciencia.