Temen que feria desate cuarta ola de contagios Covid-19

Maestros y Padres de Familia dieron a conocer su temor de que la Feria Tamaulipas, la cual se llevará a cabo entre el 12 y el 22 de noviembre en esta capital, propicie una Cuarta Ola de contagios de la COVID-19 luego de que en las últimas semanas se observó un descenso en contagios diarios, pero permaneciendo un alto riesgo de transmisión.

"Esperemos que este relajamiento que están dando en cuanto al color del semáforo COVID, y que aún no dicen cuál es el parámetro o cuál es la plataforma para tomar este tipo de decisiones, porque a diario leemos las estadísticas y los números que da a conocer la Secretaría de Salud y no bajan, siguen los contagios, se han mantenido, lamentablemente las defunciones de igual manera", dijo Miguel Ángel Tovar Tapia, presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia, "no hay un parámetro, no hay una plataforma en la cual se defina el color del semáforo".