Temen padres de familia riesgos para alumnos

Tampico, Tam.- Tras la posibilidad de que en enero del próximo año los alumnos regresen a las aulas, la Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas pide a la Secretaría de Educación estatal analizar bien el caso y que se autorice siempre y cuando garanticen la salud de los estudiantes.

El consejero de la unión, David Hernández Muñiz, señaló que hace un mes encuestaron a 10 mil padres de familia a nivel nacional y el 97 por ciento no está de acuerdo en regresar a clases presenciales mientras no se tenga la vacuna o no se garantice por parte de las autoridades el regreso sano y adecuado a las aulas.

"Hacemos un exhorto al Secretario de Educación Pública a nivel estatal para que se medite muy bien esta situación, sabemos que los papás ya quisiéramos que regresen a las aulas pero yo creo que no es oportuno y es muy aventurado, primero debemos de tener la vacuna, estar seguros de que funcione para regresar a clases presenciales", aseveró.

Hernández Muñiz, agregó que de antemano saben que las clases virtuales no son óptimas para los niños de primaria y primeros niveles de secundaria, porque necesitan la interacción entre alumnos y maestros, pues con ello puedan tener la capacidad de competencia para que puedan crecer en todos sus aspectos emocionales y académicos.

Dijo que han visto los protocolos que ha implementado la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, en donde va haber filtros, "van a haber cuando entran, está bien, pero no están seguros de lo que están diciendo y haciendo, porque que se prevé que en caso de haber un contagio en una escuela inmediatamente se cerraría toda la escuela, esto previendo que los semáforos estén en verde".