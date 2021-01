Temen oleada de casos

Matamoros, Tam.- El resultado de las fiestas de Navidad se verá entre el 12 y el 14 de enero, más las de fin de año que fue donde visualmente se tuvo mayor movilidad, consideró el jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, Iván Alejandro Ramírez Moncada.

Señaló que según los datos emitidos por la Secretaría de Salud Estatal, ha habido un incremento en el número de casos de Covid-19 en todo el estado.

Atribuyó este incremento del número de casos positivos a las compras de pánico del 23 y 24 de diciembre, pero será a mediados de este mes cuando podría haber repunte pues hubo más movilidad por fiestas de fin de año.

Ramírez Moncada destacó que aunque no se puede dar un estimado del aumento en el número de casos que habrá, de cualquier manera deben de estar preparados para lo que se pueda enfrentar en próximos días.

Sobre el hecho de que a estas alturas haya aún personas que no creen en la enfermedad, consideró que alrededor del 90 por ciento de los casos son leves y ello provoca que la mayoría de la gente piense que se trata solo de gripes y nada más, pero no, Covid ha cobrado la vida de miles de personas en México, así como del personal de salud que se encuentra en la primer fila de batalla en contra del coronavirus.

Comentó que desgraciadamente se presentó mucho movimiento y esto traerá como consecuencia probablemente un aumento en los casos del Covid, e indicó que en tanto estarán atentos de las indicaciones de las autoridades sanitarias a nivel estatal.

RASTREAN CEPA

Las autoridades de Salud señalan que hasta el momento no se cuenta con confirmación sobre la presencia de la nueva variante de COVID-19 en Tamaulipas, sin embargo, afirman que es solo cuestión de tiempo para que la denominada como VUI-202012/01 arribe a la entidad.

"Sabemos que puede circular y como bien dijo el gobernador llegar al país y a Tamaulipas", dijo la secretaria Gloria Molina, luego de que a través de algunos medios de comunicación locales circulara la posible presencia de la variante B117 en el Hospital General de Tampico.

"No tenemos ahorita ningún caso -oficialmente- confirmado, no lo hay porque se toman las muestras aquí y se mandan a México", precisó, al agregar que en el Laboratorio Estatal no se cuenta con la capacidad para secuenciar el genoma e identificar al nuevo virus.

El semáforo en amarillo

- Tamaulipas se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo, con una ocupación hospitalaria del 41 por ciento; sin embargo, durante los próximos días se conocerá el impacto asociado a las fiestas decembrinas y de Día de Reyes que se realizaron sin atender las recomendaciones.

- Este jueves se confirmaron 253 nuevos contagios y nueve defunciones, que incrementan la cifra oficial a 41,485 positivos acumulados, de los cuales 35,888 se han recuperado y 3,409 han fallecido.

- Las autoridades reiteran el llamado a quedarse en casa el mayor tiempo posible, utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse las manos frecuentemente, evitar saludar de mano, abrazo o beso, no asistir a lugares concurridos y el estornudo de etiqueta.

- Asimismo mantener el control de enfermedades como obesidad, hipertensión y diabetes, ya que suelen derivar en complicaciones graves y fallecimientos por el COVID-19.