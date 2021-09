Temen ´loteros´ más decomisos de autos

Los vendedores andan con un poco de miedo, luego de esta situación que se presentó se pusieron de acuerdo para guardar los carros por un tiempo, aunque ya vieron que no fue constante poco a poco han regresado". Tomás Cantú Gloria, Importador de autos usados

Luego de los operativos del gobierno estatal, los vendedores de autos americanos tienen temor por los decomisos por parte de la Secretaría de Finanzas, aseguró Tomás Cantú Gloria empresario importador de unidades motrices.

Resaltó que, ante este temor, los vendedores de vehículos americanos han guardado parte de su mercancía, sobre todo de los vehículos de reciente modelo, que son los que les generarían más pérdidas en caso de estos decomisos.

"Los vendedores andan con un poco de miedo, luego de esta situación que se presentó se pusieron de acuerdo para guardar los carros por un tiempo, aunque ya vieron que no fue constante poco a poco han regresado, pues también estos operativos no han sido continuos ante la respuesta de los vendedores que no se dejaron", dijo.

Por otra parte, resaltó que actualmente el comercio de la venta de autos americanos ha estado estancada, esto debido a los altos costos que se tienen para regularizar o nacionalizar un vehículo, ya que lamentablemente muchas veces es superior al valor del mismo vehículo.

Ante ello, dijo mucha gente está a la espera de que se pueda concretar la propuesta del gobierno federal de nacionalizar los vehículos en toda la franja fronteriza del país, los cuales serían a costos más accesibles.