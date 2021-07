Temen los ambulantes por medidas anti Covid

Cd. Victoria, Tam.- Hasta cien ambulantes de la zona centro podrían cerrar definitivamente sus establecimientos en el caso de que el Comité Estatal de Seguridad en Salud determine retroceder las medidas de reactivación económica por la COVID-19 recordando que, a más de quince meses del inicio de la pandemia, cincuenta ambulantes no han reabierto sus negocios.

“De que nos afecta ya estamos afectados, ya no nos va a afectar, ya estamos afectados en todos los sentidos, como compañeros pedimos que se sigan las restricciones, sí aceptamos que se sigan las restricciones que se hagan las recomendaciones y que se sigan los protocolos”, comentó el dirigente de la Unión de Comerciantes de Ciudad Victoria, Paulino Cortez, “pero como para cerrar nosotros creemos que no es la solución, no podríamos cerrar otra vez han sido muchas las pérdidas y creo que esa no es la solución”.