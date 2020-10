Temen locatarios del Mercado Argüelles cierre por Covid-19

Cd. Victoria, Tam.- Este sábado concluye el acuerdo por la emergencia sanitaria de la Covid-19 por lo cual, se teme un regreso a fases previas de reactivación económica ante el incremento de casos en la entidad; en este sentido, locatarios del Mercado Argüelles propondrán a las autoridades sanitarias medidas que no afecten a los pequeños comerciantes.

"No es culpa de la sociedad es culpa de todos, el virus no salió por algo, es un problema social y como social tenemos que atacarlo", comentó el representante de la Unión de Locatarios del Mercado Argüelles, Fernando Tovar Soto, "si ahorita la autoridad nos dice ´saben qué, vamos a tener que regresar de Fase´, que nos permitan todavía al comercio -no esencial-, que es el que podría verse más afectado, permitirle trabajar a puerta cerrada, por la ventanilla".

El comerciante local expresó que durante la primera oleada de la pandemia por el virus SARS-CoV 2 al menos tres locales de ese centro comercial tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente debido a la crisis económica que esta ocasionó, así como que ante una segunda oleada podría incrementarse el número de cierres con efectos de hasta un sesenta por ciento de desempleo entre los trabajadores del sector.

"Los empleos se tienen que seguir ejerciendo, los empleos se tienen que seguir cuidando pero que nos permitan al comercio no esencial vender, trabajar, que no los cierren", reiteró, "vamos a proponer medidas de contingencia para poder atacar este posible regreso a la fase -previa-, pero que nos permitan seguir trabajando, hay manera de organizarnos".

Tovar Soto señaló que la reactivación económica fue malinterpretada por la población como si la pandemia hubiera sido superada, siendo que sólo se trató de una reapertura de la actividad comercial para evitar el quiebre de negocios; "le queremos proponer a las autoridades que nos deje seguir trabajando con las medidas de seguridad que nos han planteado y que nos permitan a los no esenciales trabajar ´a puerta´ para que sigan continuando con sus ventas".