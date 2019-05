Temen ´listas negras´ del SAT

Están un poco renuentes porque han visto situaciones donde ciertos proveedores han aparecido en las listas negras que les llama el SAT . Alma Fuentes, presidente del Colegio de Contadores Públicos

Entre la mayoría de los empresarios y comerciantes fronterizos prevalece el temor de que en lugar de ayudarlos, el estímulo fiscal en la Zona Franca se convierta en algo perjudicial, sin haber realizado algo prohibido, por ello no todos se han registrado ante el SAT para obtener el IVA al 8 por ciento o el ISR.

Desde el mes de enero el gobierno federal inició con la solicitud para registrarse y obtener estímulos en el Impuesto al Valor Agregado al 8 por ciento y en el Impuesto Sobre la Renta al 20 por ciento, pero para poder hacerlo, deben pasar por una serie de requisitos y hasta fiscalización en el caso del ISR.

Alma Delia Fuentes Garibay, presidente del Colegio de Contadores Públicos, comentó que se sigue pugnando porque el IVA sea general, para toda la población y que no tenga tantos requisitos o que esté condicionado a tantos artículos, que no sea a través de decreto.

Explicó que actualmente no se tiene una disminución en la ley y solamente es un crédito, por lo que se requiere un cambio de tasa y se haga el cambio en la ley en el ISR.

"Hemos visto que no ha sido muy acatado por parte de los contribuyentes debido a que está condicionado en no estar en el listado en los artículos del 69 y 69B, la mayoría tiene miedo, tiene mucho temor de que uno de sus proveedores pueda estar en esa lista y que ellos puedan salir perjudicados en el futuro, ellos prefieren tener una cuestión de prudencia y en ese sentido deciden no adherirse", dijo.

Explicó que los primeros que se registraron están más tranquilos, pero los que faltan por adherirse están preocupados por lo que ya han estado observando.

"Están un poco renuentes porque han visto situaciones donde ciertas proveedores han aparecido en las ´listas negras´ que les llama el SAT y en ese caso tendrán en su momento que pagar las diferencias por haberse beneficiado durante de los meses anteriores y preferirían no adherirse", recalcó.